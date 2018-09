Årets "Idol"-säsong är nu i gång på riktigt. Men innan de aspirerande idolerna fick chans att greppa micken bjöd programledarna Gina Dirawi och Pär Lernström och jurykvartetten Anders Bagge, Alexander Kronlund, Kishti Tomita och Nikki Amini på ett pampigt öppningsnummer med en variant på Beyoncés "Drunk in love".

Nadia Cameron sjöng Sigalas "Came here for love", men trots att låtvalet var riktigt bra enligt juryn räckte det inte hela vägen.