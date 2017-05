Myten om det magiska 17:e hålet på Sawgrass

Hål 17 på Sawgrass, där The Players Championship spelas just nu. Under 2000-talet har 553 bollar hamnat i vattnet här – hur många blir det i år? Foto: John Raoux/AP/Arkiv

Fråga bara Bob Tway, som efter två rundor och 17 hål 2005 låg på tionde plats i The Players Championschip, TPC.

Då skickade han två gånger bollen i vattnet, och följde upp det med att två gånger pricka greenen men se bollen rulla ner i vattnet. När han till slut ham­nade rätt treputtade han och fick en 12:a i hål – och låg 72:a.

– Du spelar bra och så plötsligt, på ett hål tappar du allt och kan lika gärna gå hem, sade Tway efter debaclet,

Tway är förstås långt ifrån ensam om att ha tappat slag på Sawgrass Players Stadium Course legen­dariska 17:e hål.

125 korta meter för att med en wedge träffa en 24 meter lång green borde vara lätt för erfarna proffs, men det är svårare när greenen helt omges av vatten och det står tusentals åskådare tunt hela hålet. Att det dessutom är banans näst sista hål gör det inte enklare, har du vittring på ett topplacering sitter det i huvudet när du står på tee.

Eller som förre British Open-segraren Johnny Miller har sagt:

– Det var det enda hålet som gjorde mig nervös, jag tänkte på det flera dagar före tävlingen.

Tv-tittare i hela världen älskar hålet, och spelarnas känslor hänger förstås ihop med om de har lyckats eller inte.

Eller? Tiger Woods är ingen anhängare, och har kallat det för just ett tv-hål.

– Jag tycker inte att ett sånt hål ska avgöra en stortävling, har den förre världsettan sagt.

Då har Woods ändå bra minnen­ från 17:e. 1994 vann han amerikanska amatörmästerskapet på hålet och sju år senare sänkte han en långputt som skulle visa sig ge amerikanen sin första seger i TPC.

Och omvänt säger förre världsettan Luke Donald, som aldrig har vunnit på Sawgrass att:

– Jag gillar hålet, och att det ligger som nummer 17.

Henrik Stenson har heller inte så mycket emot hålet. När han vann Players 2009 satte han sitt utslag mitt på green, och det är också hans bästa minne av hålet­.

– Ja, mitt på green med en fyra­slagsledning, det blir inte så mycket press då. Å andra sidan måste mitt värsta minne vara när Sean O’Hair slog två bollar i vattnet när han jagade Phil Mickelson 2007. Det gjorde ont för alla som tittade på.

O’Hairs två bollar var två av sammanlagt 553 vattenträffar under 2000-talet – bara i The Players Championship.

Varje år slås cirka 120 000 bollar i vattnet runt 17:e greenen. För att dammen inte ska bli överfull får dykare hämta upp bollarna under fyra tillfällen varje år, och får 7 cent för varje boll de hittar.

Alla missar förstås inte. På väg mot sin seger 2015 gjorde Rickie Fowler fem birdies på 17:e, tre under­ de ordinarie ronderna och två i särspelet. Och är det hyfsat vindstilla blir det inte mer än en handfull vattenbesök per Players-rond.

Det hindrar inte att myterna lever, inte minst när storspelare som Fred Couples lyckas pricka vattnet, plikta ett slag och slå tredjeslaget i koppen för ett snyggt men annorlunda par.

Det var 1999 och sedan dess har bara tre spelare gjort hole in one på hålet, senast Will Wilcox i fjol.

Så Johnny Millers ord gäller nog flera av dagens tävlande också:

– Jag gillar när andra spelar hålet, jag gillade det inte lika mycket när jag själv gjorde det.

Henrik Stenson med sin segerpokal 2009 Foto: Wilfredo Lee/AP/Arkiv

Fakta: The Players Championship:

TPC har spelats sedan 1974. Jack Nicklaus vann första upplagan och är den ende som har vunnit tävlingen tre gånger. Fem spelare har vunnit två gånger, men ingen har vunnit två år i rad.

Fakta: De tio senaste segrarna:

2016 Jason Day, Australien

2015 Rickie Fowler, USA

2014 Martin Kaymer, Tyskland

2013 Tiger Woods, USA

2012 Matt Kuchar, USA

2011 KJ Choi, Sydkorea

2010 Tim Clark, Sydafrika

2009 Henrik Stenson, Sverige

2008 Sergio Garcia, Spanien

2007 Phil Mickelson, USA

Fakta: TPC Sawgrass

Sedan 1982 spelas TPC på TPC Sawgrass i Ponte Vedra Beach utanför Jacksonville, Florida. Klubben har två banor­, tävlingen spelas­ på Players Stadium­ Course.