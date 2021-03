Veckans pollenattack blev betydligt lättare att uthärda när jag började titta på BBC-serien Line of duty. Tv-geniet Jed Mercurio har skapat det som många kallar världens bästa polisserie – och kanske har de rätt. Historien kretsar kring ett gäng internutredare och intrigerna är så täta och karaktärerna så komplexa och smart framskrivna att man bara ligger och myser i sitt febertöcken, lycklig över att ha flera säsonger kvar. C More.

Stockholms Auktionsverk arrangerar sin största modeauktion någonsin – i Stockholms själva epicentrum för lyxmode, Natalie Schutermans butik på Birger Jarlsgatan 5. Natalie är själv med och kurerar utställningen, som bland annat innehåller en stor samling av Hermèsväskor. Visning 24 - 28 mars, auktion, 29 - 30 mars. Mer info: auktionsverket.se