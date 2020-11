Mycket snö i norr – södra Sverige får vänta

Under onsdag kväll drar ett stort snöområde in över Jämtland och sprider sig över stora delar av norra Norrland under de följande dygnen. Enligt SMHI är det risk för stora snömängder längs med kusten från Norrbotten ner till Västernorrland, i Västerbottens inland och i Jämtland.

– Det kan handla om flera decimeter snö, och det kommer även vara blåsigt i de områdena, vilket kan ge snödrev som gör det ännu besvärligare, säger Linnea Rehn, meteorolog på SMHI.