När Donald Trump attackerar medier och pratar om ”fake news” är det inget nytt inslag i den amerikanska politiken. Sociala medier må ha förändrat en del, men i grund och botten är mycket sig likt. I en nyutkommen bok om valet 1948, ”Dewey defeats Truman – The 1948 election and the battle for America’s soul” av A J Baime, skildras en mycket spännande valrörelse som kan lära oss en hel del inför höstens presidentval.

Under den sista veckan av den amerikanska presidentvalskampanjen 1948 gick den sittande presidenten Harry S Truman till hård attack mot medierna. Han menade att de gav en falsk bild av det politiska läget. Journalistkåren var i stort sett enig när den konstaterade att demokraten Truman skulle förlora mot den republikanske kandidaten, den tidigare New York-guvernören Thomas Dewey. I ett tal i Cleveland riktade sig Truman mot medierna, som i stor utsträckning kontrollerades av republikanska ekonomiska intressen, och deras budskap om presidentens självklara förlust.