"There’s three of us, but we’re not The Beatles" rappade Run DMC på deras ikoniska "King of rock" från 1985, och medgav senare i intervjuer att de trodde att The Fab Four från Liverpool var en trio.

Lite mer än 30 år senare var det dags för nästa hiphop-band att jämföra sig med 60-talets giganter när Rae Sremmurd utnämnde sig själva till "Black Beatles" på deras första Billboard-etta. Och ambitionerna är inte särskilt mycket lägre ställda när de nu ger ut ett trippel-album som de hävdar ska matcha Outkasts mästerverk "Speakerboxx/The love below" från 2003. Tanken är förstås lite densamma, att en duo släpper ett gemensamt dubbelalbum där medlemmarna gör varsin soloskiva – men Rae Srremurd tar steget längre och ger ut en trippel där de även inkluderar ett gemensamt album.