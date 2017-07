”Det behövs enklare regler för företagare”

Foto: Malin Hoelstad / Svenska Dagbladet

En viktig faktor för både tillväxt och jobb är goda villkor för att starta och driva företag. Krångliga regelverk för skatter, arbetsvillkor, tillstånd och annat tar upp dyrbar tid för före­tagare och avskräcker en del från att ens försöka driva företag. Särskilt svårt kan det vara för den som inte är van att hantera myndighetssvenska och att fylla i blanketter.

Varje regering de senaste decennierna har utlovat mindre byråkrati för företagare. Allians­regeringen bedrev under sin första mandatperiod 2006–10 ett ambitiöst arbete för att minska regelbördan, men nådde inte ens i närheten av sitt eget mål att minska de administrativa kostnaderna med 25 procent. Det misslyckandet ledde till ett försiktigare tonläge, och regelförenkling har inte varit en lika stor fråga i samhällsdebatten efter det.

Sverige ligger bra till i flera olika internationella jämförelser av villkor för företagande. Samtidigt tillkommer ständigt nya regler på grund av ny teknik som behöver regleras, lärdomar från finanskrisen, högre miljöambitioner med mera. Andra länder bedriver också ett regelförenklingsarbete och Sverige behöver arbeta aktivt för att hålla jämna steg med utvecklingen.

I en ny rapport från Fores beskrivs The Red Tape Challenge i Storbritannien 2011–13 som ett intressant exempel att hämta inspiration ifrån. Premiärminister David Cameron tog initiativ till en genomgång av 21 000 regler som på något sätt berörde företag. Reglerna grupperades i olika områden och lades ut, ett område i taget, på en hemsida där allmän­heten kunde reagera på dem. Tanken var att skapa något av en folkrörelse för enklare villkor för företag, med en bred diskussion och nya förslag på hur det skulle kunna bli smidigare.

Samtidigt försökte regeringen skapa en tävlingskänsla mellan tjänstemän och enheter, där de skulle sporra varandra att hitta så ­stora förenklingar som möjligt. Regeringen tog också fram en manual för konsekvens­analys av regler så att utvärderingen av reglerna inte skulle vara godtycklig.

Satsningen blev inte helt lyckad. Enligt rege­ringens egna beräkningar minskade före­tagens administrativa kostnader, men ­andra bedömare menade att regeringen inte hade följt sin egen beräkningsmanual och att kostnaderna snarare hade ökat något. Hem­sidans diskussionsforum var modererat och kommentatorerna hade begränsad möjlighet att interagera med varandra. Därmed gick man miste om den dialog som kan behövas för att få användbar information.

Många av de förslag som kom in var oanvändbara. En del företag skickade in kommentarer där de försvarade regelverken – det är förstås inte orimligt att existerande företag är nöjda med regler som försvårar för nya konkurrenter. Under åren som satsningen ­pågick sjönk Storbritannien några platser i Världsbankens index för förmånligast affärs­klimat, för att sedan stiga igen, vilket kan tolkas som att satsningen inte spelade ­någon roll för den samlade bilden.

Trots detta kan det finnas anledning att inspi­reras av grundtanken, att på något strukturerat sätt be allmänheten om hjälp med att identifiera regelkrångel och hur det skulle kunna minskas. Tusentals människor som ­lever med reglerna varje dag borde ha en tydligare bild av problemen än några statliga tjänstemän. Om de har bra forum för diskussioner borde de också kunna bidra med lösningar. En hemsida med bättre möjlighet till dialog och återkoppling hade kunnat ge fler värdefulla kommentarer. Datorvanan har ökat under de år som har gått. Kanske går det att hitta helt andra lösningar? Till exempel före­slog Entreprenörskapsutredningen en ”entreprenörsombudsman”, som skulle ­kunna fylla en roll för att få in kunskap och för att diskutera förenklingar.

Oavsett vilken väg man väljer bör regelförenklingsarbetet komma tillbaks i den svenska samhälls­debatten.

Andreas Bergström

vice vd, Fores

Maja Gustafsson

rapportförfattare, student vid Durham University, Storbritannien