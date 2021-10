Myanmar utesluts från möte med Asean-länder

Ledaren för Myanmars militärjunta, Min Aung Hlaing, kommer inte bjudas in när den sydostasiatiska samarbetsorganisationen Asean sammanträder i slutet av oktober, meddelar Brunei som står som ordförandeland under sammanträdet.

Medlemsländernas utrikesministrar kom till beslutet under ett blixtinkallat möte under fredagen, efter att Aseans särskilda sändebud till Myanmar nekats träff med tidigare ledaren Aung San Suu Kyi, som avsattes under en militärkupp den 1 februari.