Musikern Anita Lane är död

Hon föddes i Melbourne runt 1959 (olika uppgifter om födelseåret cirkulerar) och var en del av stadens levande post-punk-scen. Där träffade hon sångaren Nick Cave 1977 och de var ett par under en period. Tillsammans skrev de bland annat låten "A dead song" till new wave-gruppen The birthday party, som Cave var sångare i.

Anita Lane var ett tag även medlem i bandet Nick Cave and The Bad Seeds, och skrev bland annat texten till deras låtar "From her to eternity" och "Stranger than kindness".