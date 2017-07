Musikalstjärnan gör allsångsdebut: "Nervöst"

Musikalartisten Emmi Christensson, född 1984, kommer nu senast från uppsättningen av "Fantomen på operan" på Cirkus i Stockholm, där hon spelade Christine. Hon har också medverkat i musikaler utomlands de senaste åren, "Les Miserables" i Norge (2014) och "Phantom of the opera" på Her Majesty's theatre i London (2014–2016).