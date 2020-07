Ynka trettio minuters bilfärd från centrala Stockholm huserar en av stadens äldsta byggnadsverk. Hesselby slotts maffiga huvudbyggnad i två våningar med sina tornförseeda sidopaviljonger härstammar från mitten av 1600-talet. Det var den dåvarande kungliga arkitekten Simon de la Vallée, också känd som hjärnan bakom Riddarhuspalatset och delar av Stockholm slott, som ritade slottet ihop med sin son Jean. Tyvärr blev han mördad på Stortorget i Stockholm av greven och den svenske rikskanslern Erik Oxenstierna 1642, men det är en annan historia.

Slottets ljust gula fasad är försedd med ankarjärn från 1600-talet och en pampig dubbeltrappa i granit bjuder in besökare till samvaro. Under de senaste åren har slottet utnämnt sig till Sveriges musikslott, då man lagt stor vikt vid musikglada event som fester av alla de slag. Kan det bli på ett annat sätt när artisten Tomas Ledin är en av delägarna? De många rummen har designats utifrån olika musikteman, hur låter det att vakna upp i Fred Åkerströms trubadurrum eller i Pernilla Wahlgrens artistrum? Eller i någon av de 26 orkesterrummen? Där varje rum influerats av ett enskilt instrument. I restaurangen, som inretts med fåtöljer i konjaksfärgat läder och orange och rosa färger, kan man sitta under takkronorna och spisa allt från pytt bellman till räksallad och kvällens soppa. Nu när våren kommit igång på allvar är ett hett tips att strosa runt på slottets ägor där det finns både ett krukmakeri och vackra gamla träd och växter att spana in.

RES HIT: Med bil.

NÄR: Året runt.

Foto: Pressbilder