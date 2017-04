The Master Musicians of Jajouka

Bachir Attar stämmer sin gimbri, en tresträngad grov luta, mot fiolen. Det verkar oklart vilket instrument det egentligen är som behöver stämmas och det hela drar ut på tiden. Efter hand börjar det monotona plinkandet få melodi och mer utpräglad rymt och så, efter flera minuter blir det uppenbart att vi redan befinner oss inne i nästa låt.

Den sortens subtila förskjutningar och övergångar är en central del i Master Musicians of Jajoukas musik, även om det just den här gången var mer improviserat än under resten av konserten. Små glidningarna och nästan omärkliga stegringar driver på den på ytan enkla och monotona musiken. Också rent harmoniskt arbetar de med små steg, som när de tre flöjtspelarna spelar tätt, tätt och får musiken att vibrera av övertoner.

Ordet monoton ska naturligtvis inte läsas som något negativt, precis som långsamma stegringar är det en grundläggande aspekt av trans-musiken. Men när bruksmusiken från bergen i Marocko i ska fungera som konsertmusik så förändras också oundvikligen saker. I Jajoukas fall har den processen pågått åtminstone sedan 1950-talet då William S Burroughs och Brion Gysin försökte lansera musikerna från byn med samma namn som ett 4 000 år gammalt rockband, och intensifierades på 60-talet då Brian Jones spelade in dem för skivan ”Brian Jones Presents the Pipes of Pan at Jajouka” där produktionen tydligt syftar till att göra psykedelisk musik.

Senare har Attar och mästermusikerna även samarbetat med artister som Talvin Singh och gjort elektroniska utflykter. Men det vi får höra på Fasching är mer ursprungligt. Här står själva kollektivet i centrum. De sex musikerna, strikt ledda av Attar, växlar mellan flöjt, rhaita och slagverk, och varje av de tjugo minuter långa styckena har en snarlik uppbyggnad där melodin introduceras innan slagverken kommer in. Det är precist och återhållsamt, och saknar nästan helt utsmyckning.

Men kanske är det däremot inte alls så traditionellt som det verkar. Den framträdande fiolen var sannolikt inte en del av Jajouka-musiken tidigare, och gimbrins framträdande roll påminner mer om andra nordafrikanska genrer. Men det är helt i sin ordning och kan fungera som en illustration av hur ursprunglig musik i själva verket aldrig är ursprunglig, utan ett hopkok av stilar och influenser. Och av att man ska akta sig för att kalla saker traditionella.