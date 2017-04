Musik som tillflykt från det politiska tvånget

Dvd hade varit rätt format, men cd och häfte med bilder på alabasterskulpturer räcker när The Binchois Consort öppnar portarna till den engelska musiken under hundraårskriget (1337–1453). Man förstår varför Henrik V tog med sig sångare på sina fälttåg – en tillflyktsort, men nu undan slagfältet.

Music for the 100 Years' War by The Binchois Consort & Andrew Kirkman on iTunes