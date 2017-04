4 x Anders Eliasson

Betyg: 5 av 6

Norrbotten Neo, en ensemble för ny musik, knuten till Stockholms Konserthus, gav i mars en porträttkonsert av Anders Eliasson (1947–2013). Samtidigt utgavs denna cd med fyra av de framförda styckena. Ett nummer till, ”Fantasia per sei instrumenti” (2010), skrivet för ensemblen, ingick i konserten.

Kammarmusiken löper genom Eliassons hela skapande, från hans debutverk ”Exposition” för kammarorkester (1968) till det allra sista stycket, stråktrion ”Ahnungen” (2013).

Skivans fyra kompositioner, från 1981 till 2010, utgör nedslag i Eliassons mognare skapande. Tre av dem ges ut på cd för första gången: ”Notturno” för basklarinett, cello och piano (1981), ”Senza risposte” för flöjt, violin, cello och piano (1983) och ”Trio” för violin, vibrafon och piano (2010). ”Fogliame”, för violin, viola, cello och piano (1990) spelades in i mitten av 1990-talet av Sonanza (Caprice).

Skivbolaget BIS hade ett Eliassonstycke, ”Disegno per trombone” på Christian Lindbergs cd ”The solitary trombone” redan 1989. Några år senare gav man ut Talekvartettens tolkningar av ”Quartetto d'archi” och ”Disegno per quartetto d'archi” samt ”Quintetto per clavicembalo e quartto d'archi”.

Klarinettisten Kjell-Inge Stevenson, med vilken Eliasson hade ett fruktbart samarbete, uruppförde flera av dennes klarinettverk; 1980 det gåtfulla ”Ombra” för klarinett och stråkkvartett och solostycket ”Disegno per clarinetto” och 1982 ”Notturno” som tillhör samma krets.

Eliassons tonala musikspråk bottnar till viss del i jazzen (han var trumpetare i ett eget band under uppväxten i Borlänge), dock mer i en klassisk-romantisk konstmusiktradition. Det uppriktiga, naturliga och humana formade hans personliga uttryck, och liksom hos Ingvar Lidholm finns där en strimma av nordiskt ljus.

Men han har också en nervös sida. I den elegiska, mörktonade ”Notturno” återkommer med sjudande energi fallande lamento-rörelser, som ibland tätnar till rasande utbrott. Likt Arnold Schönberg såg Eliasson upp till Brahms, vilket antyds i den fjärde symfonin (2005). I ”Notturno” tycks minnen av dennes klarinettkvintett glimta till.

Dynamisk plasticitet, ”ett samspel mellan ljus och mörker” (Eliasson), präglar ”Senza riposte” (Utan svar). Skir lyrik i flöjt och violin stegras till självplågeri. Småningom inträder en tröstande mildhet – madonnan med Jesusbarnet.

Den mer homogena ”Fogliame” (Lövverk) inleds raffinerat som ett William Morris-mönster med förgrund och bakgrund. Debussyklanger hörs från pianot, vilka dock hårdnar till ångest i ett långt parti, som tonar ut i ett introvert känsloläge.

Fragment från ungdomens jazzupplevelser antyds hos vibrafonen i ”Trio”, en musik utan hårt spända nerver. Musiken vilar i ett kontemplativt läge, tycks vandra stilla på ett ödsligt kalhygge.

Genomgående avnjuter man utföranden på mycket hög nivå.