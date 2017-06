Musik för alla som gillar att betala skatt

Ruben Lopez och Frida Liljevall. Foto: Mikael Silkeberg

All my dreams come true

Kompani 1 Teater, Sibyllegatan 29

T o m 17 juni

Dansken Christian Lollike borde spelas mer på svenska scener. Annika Silkeberg gör en välgärning som nu översatt och iscensatt ”All my dreams come true”. Här är Disney drömfabrik – men för vilka slags fantasier? Svaren laddas med humor och musik i en lek med relations- och psykologischabloner, samt en känsla av att ideologier, utopier och idéer blivit meningslösa.