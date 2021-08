Murray vill se fler tennisspelare vaccinerade

Murray lyfter frågan inför att just årets upplaga av US Open inleds på måndag. Publiken i New York måste kunna visa upp vaccinbevis, däremot finns inga krav på spelarna som deltar.

– Vi som spelare har ett ansvar gentemot andra människor då vi reser över hela världen. Jag är glad att jag är vaccinerad och hoppas att fler spelare väljer att vaccinera sig de närmaste månaderna, säger Murray.