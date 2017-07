Murray rättar reporter som glömde kvinnorna

Det var under en presskonferens på onsdagen som tennisstjärnan fick en fråga om Sam Querrey, som var den som slog ut Murray ur Wimbledon.

Querrey omnämns som ”den förste amerikanske spelaren som nått en stor semifinal sedan 2009”.

Andy Murray avbröt då reportern för att rätta till missen med ”manlige spelaren”, skriver BBC.

Andy Murray may have lost, but nothing got past him post-match... #Wimbledon https://t.co/Uniks77WKu