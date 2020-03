På Stora Hoparegränd i Gamla stan sträcker ett snett och vint gatuhus i fem våningar sig upp mot skyn. På de översta fyra planen har fotografen Andreas Ackerup skapat sig ett högst personligt hem, där hans egen fotokonst samsas med internationell design, auktionsfynd och spännande namn från den samtida konstscenen. Det var för drygt åtta år sedan som den historiska fastigheten dök upp hos Bostadsförmedlingen i Stockholm. Sedan dess har det 120 kvadratmeter stora boendet från 1600-talet varit fotografens hem.

Andreas Ackerup inledde sin karriär som assistent till den berömda modefotografen Mikael Jansson under slutet av 90-talet. Det var under den perioden som han startade sitt mest kända projekt, Self portraits.

– Vi reste mycket och jag blev stressad över att aldrig hann med egna projekt. Därför bestämde jag mig för att ta en bild på mig själv varje dag. Kanske skulle det gå att göra något kul på det i framtiden?

Tjugo år senare inleder han fortfarande varje dag med att ta ett nytt självporträtt till samlingen och för några år sedan utmynnade projektet i en utställning på Färgfabriken. Utöver kommersiella uppdrag kretsar hans egna konstnärliga projekt nu för tiden kring naturen, bland annat har han släppt foto-sviten Cogitatio med utomhusmiljöer i fokus.