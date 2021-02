Murakami muntrar upp med digital konsert

För att muntra upp alla som sitter i karantän världen över, kommer den japanske författaren Haruki Murakami att producera och själv vara värd för en jazzkväll som sänds online. Den strömmas på japanska den 14:e februari, kl. 19.00 japansk tid, och sedan med engelsk text den 17:e februari, kl. 19.00. Båda versionerna kommer sedan att vara tillgängliga till den 24 februari för den som har köpt biljett.

”Murakami Jam: Blame it on the Bossa Nova” kommer att vara en kombination av scensamtal och konsert, där Murakami möter japanska musikaliska storheter som pianisterna Junko Onishi och Yosuke Yamashita, samt sångerskan gitarristen Kaori Muraji.