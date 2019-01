Guldpalmsnominerade "Bränd" är gjord av Sydkoreas tidigare kultur- och turistminister Lee Chang-dong ("Oasis", "Poesi"). Inte lär han locka ny turism med denna genresvävande relationsthriller, där stadsmiljöerna är som själlösa skyltfönster och landsbygden skulle passa en gotisk spökhistoria. Men trots att det är en filmatisering av en Haruki Murakami-novell känns det konstnärliga uttrycket mer representativt för vad man kommit att förvänta sig från filmlandet som gett oss mörka, tabubrytande adrenalinthrillers av Park Chan-wook ("Old boy – hämnden"), Bong Joon-ho ("Memories of murder"), Kim Ki-duk ("Järntrean"), Kim Jee-woon ("I saw the devil") och Na Hong-jin ("The wailing").

Jong-su (Yoo Ah-in) är en ung man med författardrömmar. Av ren slump korsar han vägar med Hae-mi (Jun Jong-seo), en jämngammal kvinna som växte upp i samma glesbygdssamhälle, några stenkast från gränsen till Nordkorea. Snart bjuds han över till hennes stökiga lya för att mata en eventuellt påhittad katt. Knappt hinner dörren stängas innan de ligger med varandra. Under samlagets gång lägger han märke till omgivningen: skräpet, den fula och intetsägande utsikten, den kolsvarta garderobshörnan.