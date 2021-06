Muntert på Wall Street

New York-börserna öppnar dagens handel med stigande kurser. I inledningen stiger Dow Jones industriindex marginellt, upp 0,1 procent medan Nasdaqs kompositindex in tur avancerar 0,5 procent med stöd från en uppgång i Tesla. Elbilstillverkaren har rapporterat starka försäljningssiffror gällande den kinesiska marknaden och lyfter drygt 2 procent. S&P 500 lyfter samtidigt 0,5 procent och är nu nära ytterligare en rekordnivå.

På bolagsnivå märks tydliga uppgångar – AMC, upp 2,7 procent och Gamestop, plus 3,4 procent. Båda bolagen har under flera månader noterat kraftiga svängningar drivna av olika kampanjer bland småsparare via olika nätforum.