”To all virus in Europe! / Do you remember what we did in our last dream? / Taking over!” Så börjar ett brev, daterat den 14 augusti 1995. Det ingår i Leif Elggrens och Thomas Liljenbergs gäckande bok ”Experiment with dreams”, utgiven på deras förlag Fireworks Edition 1996. Under år 2000 arbetade Elggren med teman som virus och smittsamma sjukdomar. Så rasande aktuellt det känns just nu när hela världen är upptagen av en enda sak!

Galghumor och gravalvar är ofta oskiljaktiga i Elggrens konceptuella verk. Konstprojektet ”Virulent images – virulent sound” (2002), med hotfullt betitlade ljudspår som ”HIV”, ”Rabies”, ”Influenza” och ”Ebola” ingår i hans omfattande utställning på Norrtälje konsthall. Nyfikenheten motarbetas av oron. Coronan och smittorisken håller mig borta från de hörlurar som lockar på bordet. Är paranoian smittsammare än covid-19?