Mukwege hoppas på Sverige i FN:s säkerhetsråd

– Jag tror att ett första steg är att sätta in sanktioner mot Kabila och hans system, att för det andra pressa Kabila att avgå och att sedan under en kort period ha ett övergångsstyre som kan organisera fria, rättvisa, trovärdiga och kontrollerbara val, säger Mukwege i en TT-intervju under Almedalsveckan i Visby.

Sverige är under juli ordförandeland i FN:s säkerhetsråd, och där ingår bland annat ansvar för rådets dagordning. Mukwege säger att Sverige alltid kämpat för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt att ordförandeskapet är ett gyllene tillfälle att ta upp situationen i hans plågade hemland Kongo-Kinshasa.