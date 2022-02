Den 16 juni i år är det 50 år sedan David Bowie släppte det legendariska rockalbumet ”The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”. Samma dag är det 50 år sedan FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen, avslutades. Den sistnämnda händelsen kommer att högtidlighållas genom att ett nytt FN-möte: Stockholm+50, arrangerat av Sverige och Kenya den 2–3 juni. Än så länge ligger evenemanget i medieskugga, men det lär snart komma att ändras. Kanske redan den 28 mars när ett förberedande heldagsmöte hålls i FN:s högkvarter i New York?