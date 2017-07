Hong Kong Foto: Vincent Yu

Jag tror att det var 1979 men är inte helt säker på årtalet. Hur som helst ringde Carl Bildt mig och sa att han skulle käkat middag med en ung brittisk parlamentsledamot, men nu gjorde hans arbete som Gösta Bohmans närmaste rådgivare att han inte kunde träffa britten:

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

- Skulle inte du och din fru kunna ta hand om honom?

Jag var då Sydsvenskans Stockholm-baserade ledarskribent och Carl Bildt var en god vän och därtill redan då mäktig man i svensk politik så det var en fråga som det givetvis bara fanns ett svar på:

Annons X

- Javisst. Så gärna.

Det första mötet med Christ Patten blev därför en middag i Stockholm. Han var nybliven parlamentsledamot för Bath och middagssamtalet blev både intressant och början på en personlig kontakt som varade ungefär ett decennium.

Vi besökte något år senare Chris, hans fru Lavender och deras döttrar i deras sällsamma hus i Bath (en gammal kyrka ombyggd till bostad) och under åren framöver skulle jag träffa honom både när han var ordförande i det brittiska konservativa partiet och när han var Storbritanniens siste guvernör i Hong Kong.

Han avverkade många andra arbetsuppgifter bl a som medlem av EU-kommissionen.

Som brittisk regeringsledamot hade han att hantera Nordirlandfrågorna, biståndsfrågorna (Overseas Development) och kommunala frågor (Secretary of State for the Environment).

Han har skrivit en rad mycket läsvärda böcker:

”East and West” 1998

Not Quite the Diplomat: Home Truths about World Affairs 2005

What Next? Surviving the Twenty-First Cebtury 2008

Nu är han Lord Patten, rektor för Oxford University men inte minst författare till en nyutkommen, lysande självbiografi ”First Confession – A Sort of Memoir”.

För mig var det lätt att höra hans röst genom hela boken. Hans vassa ironi, hans smarta kommentarer, hans självständiga tänkande. Han skriver om sin konservatism (han hör till vad som får kallas konservatismens ”vänsterflygel” eller som det hetta när han var brittisk politiker ”wet”), sin katolicism, om sina irländska rötter, om sina insikter från den långa karriären men boken är också också fylld av hans varma vänlighet inte minst mot unga, begåvade medarbetare.

Boken innehåller en skarp uppgörelse med de konservativa politiker som drev fram Brexit-folkomröstningen (folkomröstningar hör inte hemma i en parlamentarisk demokrati är hans ståndpunkt) men det avsnitt jag fann mest intressant var hans uppgörelse med Kinas ledare.

Som Hong Kongs siste guvernör blev han hatad av den kinesiska regimen för att han sökte förverkliga det som uppgörelsen mellan länderna innebar dvs ”ett land, två system”. Patten kämpade med Margaret Thatchers stöd för Hong Kongs demokrati och den nya boken innehåller ett långt avsnitt som både handlar om det som hänt i Hong Kong sedan 1997.

En glimt från hans tid som EU-kommissionär är värd att lyfta fram här. Romano Prodi var då kommissionens ordförande och han bestämde sig trots avrådan från Patten och den andre brittiske EU-kommissionären Neil Kinnock för att resa till London för att träffa Paul Dacre, Daily Mails chefredaktör.

Prodi var bekymrad över att den så dominerande brittiska högerpressen bevakade EU på ett så genomgående falskt och negativt sätt. Hans förhoppning var att övertyga Dacre om att bevakningen i denna dominerande tidning skulle bli mer balanserad och rentav lyfta fram positiva nyheter som omväxling. Dacre tog emot Prodi men förklarade under ett kort möte att tidningens två korrespondenter i Bryssel endast hade till uppgift att leta efter negativa nyheter – och något annat skulle Daily Mail aldrig publicera.

Patten påpekar att en viktig faktor för Brexit-folkomröstningsresultatet var decennier av systematiskt negativ EU-bevakning i Daily Mail, Telegraph-tidningsgruppen etc.

”It would be nice if we could for a start take back control of the political agenda from a handful of newspapers.”

Patten är lika kritisk mot Donald Trump bl a för dennes motstånd mot EU: ”Do we really want to escape the alleged EU cage to take up residence in the Trump kennel?”

Men det är avsnittet om Kina som jag fann mest spännande. Hans syn på dagens makthavare i Peking är mycket negativ: ”Morally bankrupt and no longer communist, the party must at least show that it is Chinese.”

Han talar konsekvent som den kinesiska ”leninistiska kommunismen” och misstror förutsättningarna för verkliga reformer. Han ser framför sig hur de rika kineserna och deras barn flyr landet för att hitta hemvister på annat håll på samma sätt som den ryska Putin-eliten.

Han citerar Samtalen med Konfucius (The Analects of Confucius).

Mästaren får frågan vad som är helt nödvändigt för en regering och svarar ”tillräckligt med mat, tillräckligt med vapen och folkets förtroende”.

Mästaren får då frågan vilken av dessa tre som en härskare i första hand kan klara sig utan.

Mästaren svarar: Vapen.

Om härskaren måste ge upp ytterligare något så svarar mästaren:

Maten.

Och förklaringen är denna:

-I alla tider har döden kommit till oss människor men en härskare utan folkets förtroende kommer inte att bestå.

(Min egen översättning från Pattens text.)

Patten tror alltså inte att Kinas härskare kommer bibehålla sitt folks förtroende.

Vilka blir konsekvenserna av en regim utan folkligt förtroende? Kina satsar nu mycket på sin militära styrka och Patten ser därför likt den amerikanske statsvetaren Graham Allison som det främsta hotet mot freden i världen.