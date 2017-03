Möte i Danmark om finanskrig mot IS

Olja brinner i Sinjar i norra Irak. Arkivbild. Foto: Bram Janssen

Köpenhamn står värd när representanter för den Globala koalitionen mot IS möts 29–30 mars för att diskutera hur terrororganisationens ekonomi ska krossas. Enligt Danmarks finansminister Anders Samuelsen är IS den bäst finansierade terrorgruppen någonsin.

120 experter deltar i mötet, som riktar in sig på att förhindra pengar att strömma in till IS, och hur koalitionen ska stärka sina insatser för att hålla IS borta från de internationella finansiella systemen.

"Det visar att våra partner erkänner Danmarks insats i kampen mot ISIL, också utanför det militära spåret", säger Samuelsen i ett pressmeddelande, och använder en annan akronym till IS.

Annons X

Koalitionen, där Sverige deltar, har 68 länder och organisationer som medlemmar världen över.