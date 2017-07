Mosuls civila i kläm mellan stridande parter

Den 17 oktober 2016 inledde irakiska styrkor sin offensiv för att återta kontrollen över Mosul, som intogs av den terrorstämplade extremistgruppen Islamiska staten (IS) i juni 2014. Tusentals armésoldater och poliser kastades in i striderna och backades upp av den USA-ledda allians som kämpar mot IS.

IS-extremisterna slog tillbaka, bland annat genom självmordsdåd. Men i slutet av januari 2017 meddelades att IS hade drivits ut från de östra delarna av Mosul.

Den 19 februari meddelade Iraks premiärminister Haider al-Abadi att offensiven mot västra Mosul hade inletts. Kort därefter tog de irakiska styrkorna kontroll över flygplatsen i Mosul. Efter intensiva strider utropade Haider al-Abadi slutligen seger mot IS den 9 juli.