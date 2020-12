”Mossiga snobbismen håller på att suddas ut”

En manlig bastion är på väg att rivas på krogarna. För även om servicen och jobbet på matsalsgolvet ofta har varit synonymt med kvinnlig personal, har krogens sommelier i de flesta fall varit en man. Men något är på väg att hända. Idag styr ofta kvinnliga sommelierer vinlistor med självklar och trygg tonalitet.

Företeelsen syns även utomlands. 26-åriga danskan Nina Jensen började tävla i vin 2016 och har redan vunnit silvermedalj i Best Sommelier of the World. I Argentina har Årets sommelier varit en kvinna alla år utom ett sedan starten 2002. Landets mest lysande stjärna är Paz Levinson, som när hon 2018 anställdes av franska krögaren Anne-Sophie Pic blev första kvinna i världen att utnämnas till chefssommelier på en trestjärnig Michelinkrog.