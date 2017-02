Boris Nemtsov mördades i Moskva den 27 februari 2015, men minnet av honom lever. Foto: Dmitri Lovetsky / TT

Sveriges Radios Maria Persson Löfgren rapporterade på plats.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

The Guardian uppmärksammade uppslutningen.

En rysk dokumentärfilm om hans liv, The man who was too free, har snart premiär,

Annons X

Läs boken som bidrog till hans död, Tio år med Putin, och se hans framträdande i Stockholm när den presenterades på tankesmedjan Frivärld.