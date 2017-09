Moshizi och Strage i Hall of Fame-juryn

Fredrik Strage. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT

Journalisterna Tara Moshizi och Fredrik Strage är nya medlemmar i juryn för Swedish Music Hall of Fame.

”Tara Moshizi och Fredrik Strage är rena drömtillskotten för juryn. De är allmänbildade och nördiga på samma gång och har därmed kunskaperna som krävs för att hitta såväl de breda som smala musikhistoriska linjerna", skriver juryns ordförande Anna Charlotta Gunnarson i ett pressmeddelande.

I juryn ingår sedan tidigare, förutom Gunnarson, SR-medarbetaren Kerstin Behrendtz samt musikjournalisten Lars Nylin.

Annons X

Varje år väljs en samling svenska artister in i Swedish Music Hall of Fame, med syfte att "hylla det gångna seklets viktigaste aktörer inom populärmusiken". Vilka som väljs in brukar presenteras i februari, och i år var det bland andra Kent, Denniz Pop och Leila K.