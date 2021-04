Morrisseys manager rasar mot parodi

I ett nytt avsnitt av serien, "Panic on the streets of Springfield" blir Lisa besatt av en militant vegan, tillika sångare i ett indieband från 1980-talet, bara för att upptäcka att idolen, vars röst görs av Benedict Cumberbatch, blivit en bitter köttätare som hatar invandrare.

Inför sändningen av avsnittet hade Morrissey gjort reklam för det på sin Facebooksida. På samma ställe beskrivs parodin nu som "nedvärderande och rasistisk", uppger BBC.