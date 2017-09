Morrissey twittrar om sängläge

Den brittiske sångaren Morrissey har skrivit sin första tweet någonsin. Arkivbild. Foto: Eduardo Verdugo/AP/TT

Morrissey har skrivit sin första tweet någonsin.

"Tillbringade dagen i sängen...", skriver den brittiske sångaren.

Det ryktas om att "Spent the day in bed" är titeln på den första singeln på hans nästa album "Low in high school", som släpps den 17 november.

Han öppnade det officiella kontot "@officialmoz" för några dagar sedan, och fansen har hållit andan i väntan på den första tweeten.

Senast fansen jublade över att Morrissey skapat ett Twitterkonto var 2014. Då visade sig kontot vara fejk.

Morrissey slog igenom i det ikoniska bandet The Smiths, som var en av 80-talets mest stilbildande grupper. När bandet splittrades 1987 satsade han på en solokarriär.