Morrissey ställde in – igen

Morrissey. Arkivbild. Foto: Eduardo Verdugo/AP/TT

Morrissey har drabbats av hälsoproblem och tvingats ställa in flera spelningar på sin pågående USA-turné. Enligt Stereogum uppger Morrissey att han tappat rösten och därför inte kunde genomföra två utsålda spelningar i San Antonio och Tucson i veckan.

Flera av spelningarna på turnén är ersättningskonserter för den brittiske popartistens inställda turné från i fjol, då hans keyboardist kollapsade innan en konsert.

Morrissey slog igenom i det ikoniska bandet The Smiths och satsade därefter på en solokarriär. Senaste albumet "World peace is none of your business" kom 2014.