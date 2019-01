Morricone: Därför undviker jag musik

Med över 500 filmmusikverk har den italienske kompositören Ennio Morricone gott om material att välja från. Ändå blir repertoaren på avskedsturnén, som söndagen den 27 januari når Globen i Stockholm, ungefär densamma som när han var där för drygt två år sedan.

Den som kommer för att höra ledmotiven från filmer som Sergio Leones western "Den onde, den gode, den fule" eller den symfoniska oboemusiken från "The mission" kommer inte att bli besviken. Även på denna hans "Last ever tour" dirigerar Morricone Tjeckiens nationella symfoniorkester som spelar några av hans mest firade kompositioner.