Mörkt danskt virusläge – Frederiksen ska tala

På tisdagen var 900 covid-19-patienter inlagda på sjukhus i Danmark. Det är rekordmånga och exempelvis långt över tre gånger fler än de 254 patienter som var inlagda den 1 december.

Samtidigt har antalet döda stabiliserat sig på en hög nivå. Under tisdagen noterades att 22 personer med covuid-19 har avlidit under de senaste 24 timmarna – den näst högsta dygnssiffran hittills under pandemin.