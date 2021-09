Mörka krafter hotar en queer kabaré

Tidigt 1930-tal. Platsen är Kit Kat Klub i Berlin. ”Leave your troubles outside. In here life is beautiful”, uppmanar den vitsminkade konferencieren medan han svänger med käppen. ”Willkommen. Bienvenue. Welcome”. Stämningen är dekadent och kosmopolitisk. Kärleken är fri, könsrollerna lösa i kanterna. Samtidigt, utanför klubbens skyddande väggar, krymper friheten under nazismens framväxande skugga.

− Allt jag älskar att arbeta med finns i den här föreställningen: politik, utanförskap, rasism, könsidentitet och helt fantastisk musik, säger Farnaz Arbabi som regisserar ”Cabaret”, en av höstens stora uppsättningar på Dramaten.