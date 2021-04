Mörk påskhelg för skotertrafiken

En man i 40-årsåldern dog under natten till söndagen efter en snöskoterolycka i Gällivare kommun. Ytterligare en person som skadades fick föras till sjukhus. Dödsolyckan var den andra under påskhelgen, sedan en man i 30-årsåldern omkommit i en skoterolycka i Härjedalen under långfredagen.

Ytterligare minst fyra skoterolyckor inträffade under långfredagen, där bland annat en ung man körde in i ett träd i Jämtland. Under påskafton inträffade även två olyckor i Norrbotten. I den ena av dem hade två personer gått genom isen.