Den briljante rumänske religionshistorikern Ioan Culianu sköts ihjäl på en toalett på Chicagouniversitetet år 1991. Ted Anton leder i sin bok "Eros, Magic and the Murder of Professor Culianu" läsaren till slutsatsen att mordet hade politiska motiv. För unga rumäner har Culianu blivit en myt och en politisk symbol.

Ioan Culianu, en briljant 41-årig professor i religionshistoria vid Chicagouniversitetet, gick den 21 maj 1991 in på en av fakultetens toaletter. Någon klev då upp på toalettstolen i båset intill, riktade en 25-kalibrig Berettapistol mot hans huvud och sköt ihjäl honom. Enligt rättsläkaren är det "inte lätt att döda någon med en så finkalibrig pistol på det avståndet", vilket genast förde tankarna till en professionell mördare.

Polisen stod helt utan spår. Man prövade tänkbara förklaringar – rånmord, en fiende bland eleverna, en homosexuell bakgrund, cherchez la femme. Men Culianu blev inte rånad, hans starka bindning till en begåvad ung studentska var allmänt känd och bland sina elever var han mycket populär. Dock framkom det att han var intresserad av magi och ockultism, samt att han som exilrumän öppet hade opponerat sig mot såväl Ceausescus nyligen fallna regim som dess efterföljare. Culianu kunde ha mördats av någon fanatisk medlem av en sekt som han kommit i beröring med eller av någon övervintrande agent i Securitate, den ökända rumänska säkerhetstjänsten. Men än i denna dag har polisen inte funnit den skyldige.

När jag hade hållit föredrag om helt andra saker i Bukarest i fjol var en av de första frågor jag fick: "Är det sant att ni kände Ioan Culianu? Hur vill ni förklara hans död?" Jag svarade att vi hade brevväxlat, att jag hade beundrat hans arbete och att han hade visat sympati och intresse för mitt eget, men att jag faktiskt bara hade träffat honom ett par gånger i offentliga sammanhang, senast i New York när jag presenterade min roman "Foucaults pendel". Culianu fanns då i publiken och inbjöds att delta i diskussionen.

Mer än så kunde jag inte säga i Bukarest. Om hans död visste jag lika mycket som alla andra, alltså ingenting. Jag anade publikens besvikelse. Det märktes att Culianu redan var något av en myt, kanske en politisk symbol, särskilt för den unga generationens rumäner. Jag insåg hur litet jag visste om honom utöver hans akademiska arbete.

Nu vet jag mera efter att ha läst en bok av Ted Anton med titeln Eros, Magic and the Murder of Professor Culianu (301 s, Northwestern University Press). Den ger en minutiös rekonstruktion av brottsfallet, och den lösning författaren antyder har förvisso en politisk dimension. Dessutom är det både en bok om en myt och ett bidrag till mytens spridning.

Ted Anton har uppenbarligen arbetat mycket noggrant. För egen del kan jag omvittna att han i medvetande om mina kontakter med Culianu varit angelägen om att få fotokopior av vår brevväxling och en redogörelse för vad jag i övrigt kunde veta. På samma sätt tycks han ha förfarit med alla som känt Culianu. Fast boken inte riktar sig till specialister framställs dennes teorier och tänkande på ett korrekt sätt. Vore den ett akademiskt verk kunde man påpeka inexaktheter, som att Borges "Ficciones" något slarvigt kallas "detective stories" eller att Lullus mnemotekniska mekanik på ett lätt förvillande vis jämförs med Giordano Brunos - men det är förlåtliga fel i ett arbete av detta slag. Bibliografin tycks oklanderlig.

Det är gott om dialoger i boken, vilket i teorin skiljer fiktionsberättelsen från faktaboken. Ted Antons arbete hör uppenbart hemma i genren biografisk roman, och som sådan är den fängslande läsning även för den som kanske inte haft en aning om Ioan Culianus existens. Den romantiserade formen tjänar här till att öka kunskapen om en person som man vetat mycket litet om och att antyda en hypotes om bakgrunden till hans död.

Vad som verkligen intresserar mig är inte så mycket vad boken påstår som varför den har skrivits. Låt oss hypotetiskt anta att Culianu "bara" var en religionshistoriker som i hela sitt liv sysslat med den teologiska debatten mellan reformation och motreformation. I så fall (och oavsett allt annat) skulle Antons bok kunna sammanfattas så här:

En ung rumän, född och fostrad under en kommunistisk regim, försöker spränga sitt universums förtryckande gränser. Han upptäcker en stor religionshistoriker och landsman - Mircea Eliade, växelvis bosatt i Frankrike och i USA -, blir fängslad av hans verk och bygger tillsammans med ett fåtal vänner en egen intellektuell värld (enligt Anton var det ett inre uppror, inte ett yttre, som föresvävade honom).

Den unge mannen känner sig instängd i hemlandets inkvisitoriska klimat (han får upprepade gånger att göra med Securitate) men lyckas få stipendier för studier först i Italien, sedan i Frankrike. Han får en forskartjänst i Holland och kommer slutligen till den teologiska fakulteten i Chicago. Här lider han exilens alla kval och söker kontakt med sin hjälte Eliade. Efter mycket besvär och oförklarligt motstånd lyckas han också bli dennes medarbetare och biograf. Den unge mannen, som vetat föga om händelserna i hemlandet före sin egen födelse, upptäcker nu att Eliade tydligen haft förbindelser med Järngardet, en antisemitisk, högerextrem och nazistvänlig organisation. När han frågar ut sin idol om denna dunkla sida av hans ungerska förflutna får han halva medgivanden och inser att Eliade faktiskt har stått Järngardet nära, fast han påstår sig aldrig ha varit medlem eller någonsin varit nazist eller antisemit.

Vad begriper emellertid en ung man av höger och vänster efter att under hela sin uppväxt ha hållits i okunnighet om öststaternas politiska förhållanden? Enligt Anton visar Culianu tidigt ett högerbetonat intresse för kulturfrågor, men hans senare arbete och skrifter vittnar om en demokratisk vision. Ännu längre fram kallar han Järngardet "den hemligaste och mest uttalat mystiska och förvirrade av Förkrigseuropas fascistiska organisationer".

Efter Eliades död tar han avstånd från läromästaren även på det vetenskapliga planet och utvecklar en egen historiefilosofi, och han är inte okänslig för vad som händer i hemlandet. Medan Ceausescu ännu har makten skriver han "fantapolitiska" berättelser som visar sig profetiska genom att förutsäga kommunistregimens fall. Men han hävdar dessutom att Ceausescus störtande inte var en verklig revolution utan en statskupp som lät de gamla makthavarna sitta kvar, och att gammalkommunisterna i det nya rumänska klimatet blivit den gamla extremhögerns naturliga bundsförvanter. Han angriper outtröttligt dessa förhållanden, såväl i artiklar och intervjuer som i berättelser och genomskinligt allegoriska satirer som är mer drabbande än några politiska uttalanden.

Kanske är han ännu okunnig om att åtskilliga medlemmar av Järngardet som lämnat Rumänien på 40-talet finns koncentrerade i Chicago, Detroit och Toronto. Kanske anar han det alltför sent. Kanske inser han inte att hans ironiska litterära fantasier kan tas på blodigt allvar av någon som anser dem farligare än politiska angrepp, eftersom de trycks i en ny tidskrift, Lumea Libera, som är mycket spridd i Rumänien. Han är ingen rojalist, men han träffar exkung Mikael av Rumänien och övertygas om att kanske endast ett återinförande av monarkin kan återställa hemlandets konstitutionella jämvikt. Han börjar få meddelanden, telefonsamtal och brev, små hotfulla händelser inträffar som han avfärdar eller oroas av. Kanske når han en punkt där han inte längre kan sluta att spela sin roll. Mordet fullbordar det typiska mönstret för öststaternas säkerhetstjänsters skrämseltaktik, sådan den enligt boken beskrivits av en gammal överste i Securitate: "Först brev, så telefonsamtal, därpå ett intrång i den tomma lägenheten eller ett personligt besök. Slutligen mordet, om vederbörande ändå inte slutar skriva."

De rumänska myndigheterna avfärdar alla tankar på ett politiskt motiv bakom mordet, men tidningen Romania Mare som är ett tillhåll för gammalkommunister och folk ur den gamla nazistiska extremhögern skriver om "Culianus fekala hjärnas upphetsade visioner", och hans död kommenteras i ordalag som dessa: "Fascinerad av renässansens eros och magi och utomjordiska färder har (Culianu) äntligen fått alla möjligheter att bedriva sin forskning."

Detta är inga bevis men nog så starka indicier. Ted Anton inskränker sig till att redovisa fakta och sammanträffanden - men läsaren lockas likväl till slutsatsen att Culianu mördades av politiska motiv, inte av någon ensam fanatiker utan på uppdrag av kretsar som har förblivit mäktiga i post-Ceausescuperioden. Som alltid när hemliga polisen är inblandad är det hela mycket enkelt: man vet precis hur det hänger ihop men kan inte bevisa det. I så fall liknar affären Culianu många andra. Ted Anton erinrar om att minst 50 skribenter mördades i världen år 1992 (1994 var siffran 72) och att 26 journalister miste livet i Algeriet enbart under de nio första månaderna av år 1995. Som motiv för den bok han har skrivit räcker det med att citera slutraderna: "Detta brott har begåtts på amerikansk jord en helt vanlig dag vid ett ansett universitet... Som bevis för den amerikanska sårbarheten inför historien kräver detta faktum ett kritiskt ställningstagande av alla som undervisar, skriver, tänker eller handlar till våra lagars försvar..."

Detta är förvisso ett utmärkt skäl att skriva en bok om fallet Culianu, men inte att ge den titeln "Eros, magi och mordet på professor Culianu". Mordet anses alltså ha politiska motiv, men titeln antyder att det också på något vis handlar om erotik och trolldom. Rör det sig här bara om ett kommersiellt knep av förlaget eller författaren? Jag tror inte det, eftersom boken i så hög grad flätar samman Culianus politiska agerande med andra drag i hans personlighet att det rättfärdigar titeln. Och därmed är vi inne på en annan sida av saken. Genom de episoder som återges framträder bilden av en person som i hela sitt liv varit fascinerad av renässansens tankar om magi, av schamanistiska fenomen och de kättarsekter som genom seklerna utvecklats på den gnostiska traditionens grund, av divinationsmetoder och upplevelser av extas. Blandar någon i dag en cocktail på sådana idéer utan att hålla isär olika historiska perioder och samhällen får man vad vi brukar kalla ockultism. Blir denna sedan något som vederbörande inte bara skriver om står vi inför en person som plöjer böcker om New Age om dagarna och deltar i allehanda satanistiska riter om nätterna.

Många av de anekdoter om Culianu som Anton återger kan förvisso ge läsaren bilden av en ockultist. Från den kärlekspakt med sin första hustru som han skrev under med sitt blod till de övningar med tarokkort som han praktiserade med sina elever och hans många påståenden om den mycket smala gränsen mellan dröm och verklighet, tycks Culianu ha varit invecklad i en ständig flirt med det utomjordiska. Det rör sig inte bara om ironi och litterär lek: sysslar man med den sortens materia fångas man lätt av den, på samma vis som när en psykiater kan smittas av patientens logik, eller när den som länge lever ensam med en hund kan börja uppfatta den som en människa, eller sig själv som en hund.

En annan aspekt av Culianus tänkande riskerar att försvinna i mängden av mer eller mindre mystiska anekdoter om honom. Faktum är att han aldrig påstod att världen styrs av magiska krafter, bara att det finns ett idéernas universum som nästan av sig självt utvecklar abstrakta kombinationer vilka på ett ofta oförutsägbart vis går samman med historiska förlopp och konkreta händelser. I boken "The Tree of Gnosis", "Kunskapens träd", hävdar Culianu att "idéerna bildar system vilka kan uppfattas som idealiska syften" och att dessa förenas och skiljer sig åt genom kombinationer av matematiskt slag (kanske en idéernas fysik eller kemi snarare än en alkemi). Hans uppfattning låg i långa stycken nära Lévi-Strauss strukturalism, som Culianu omtolkade i ljuset av en morfodynamisk teori av nära nog biologisk natur.

Det har också kommit ut en roman om fallet Culianu, i Italien kallad Il presagio (Förebudet) med undertiteln "En esoterisk thriller". I den blir även hjältens fästmö mördad och Rumänienspåret blandas med ockultism och satanism i Manhattans underjord. Känner man till verklighetsbakgrunden irriteras man av denna våldsamma blandning av verklighet och fiktion. Men irritationen beror på det faktum att Culianu dog för bara några år sedan. Hade han varit samtida med "Mannen med järnmasken" hade vi utan invändningar accepterat historien, på samma sätt som vi accepterar Dumas sätt att fritt blanda fiktion och historiska fakta. Poängen är att en verklig person inte kan utnyttjas på detta fräcka vis förrän vederbörande har försvunnit ur dagskrönikan in i mytens dimmor. Att Culianu har blivit en gångbar myt bara fem år efter sin död väcker tankar på den sortens övernaturligheter som offret själv lätt hade kunnat föreställa sig om han alltjämt varit ibland oss. Kanske hade han accepterat det med ett samförståndets leende.

Översättning från italienskan: Caj Lundgren.

Umberto Eco Umberto Eco (1932–2016) var författare och professor i semiotik vid universitetet i Bologna.