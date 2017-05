Mordförsök på kungen: en propagandamyt

Försökte Petrus mörda kungen? Foto: KREP / IBL

Här har vi att göra med en seglivad propagandamyt. Nej, det fanns inga mordplaner. Och vad statskuppen beträffar var det tvärtom: hertig Karl alias Karl IX hade precis genomfört en kupp under inbördeskrigsformer mot landets rättmätige kung, den katolske Sigismund. Och visst, Sigismund vill ha tillbaka tronen, men denna strävan hade formen av öppet krig, inte av hemliga sammansvärjningar.

Den i äldre svensk historieskrivning (ö)kände Petrus Petrosa hette i själva verket Petrus Erici (Per Eriksson) och kom från Österbotten. Efter studier i bland annat Uppsala, Braunsberg, Vilnius och Rom fick han anställning vid det kungliga kansliet i Stockholm. Under studieåren på kontinenten hade han blivit övertygad katolik, men den religiösa övertygelsen till trots ville han gärna få in foten i den svenska riksstyrelsen och göra karriär i hemlandet. Till en början gick det bra. Han fjäskade effektivt för Karl IX och var möjligen under en tid informator för sonen Gustav Adolf. Framför allt drogs han in i ett olycksaligt diplomatiskt uppdrag till kejsar Rudolf II i Prag år 1604. Meningen var att Petrus Erici skulle utverka medlingshjälp av kejsaren i konflikten mellan Karl IX och Sigismund, men projektet var dömt att misslyckas. Kejsaren var ointresserad. Istället blev Petrus indragen i en fantasifull plan som syftade till att Sigismund skulle avstå från den polska tronen och istället få den svenska, men spekulationerna lämnade aldrig skrivbordet. När Petrus återvänt hem 1605 tycks man ha misstänkt honom för katolska böjelser, men när han förhördes om saken i Uppsala klarade han sig galant. Sedan gick allt snett.

I november 1605 friade Petrus till en piga i Stockholm. I tron att hon var att lita på avslöjade han för henne att han i själva verket var katolik och att han ljugit om sin tro för myndigheterna. Pigan blev förskräckt och avslöjade allt. Eftersom Petrus inblandning i planen på att låta Sigismund återkomma till Sverige också hade sipprat ut var hans dagar räknade. Misstänksamhet, stundom gränsande till paranoia, var ett släktdrag inom huset Vasa, och hos Karl IX antog det närmast psykopatiska drag. På kungens order ställdes Petrus inför en domstol bestående av Stockholms borgmästare och medlemmar av stadsrådet, med kungen som inhoppande förhörsledare. Petrus försvarade sig så gott han kunde och värjde sig med att hans katolicism inte var renlärig – således tvivlade han på skärselden och sympatiserade med Jean Calvins predestinationslära. Det räddade honom inte.

Eftersom Karl IX precis hade lidit ett svidande nederlag i kriget mot Sigismund och behövde kompensera sig genom hårda tag mot inhemska fiender var dödsdomen förutsägbar. Den 26 april 1606 avrättades Petrus i Örebro. Avrättningen gick till historien för sin grymhet. Petrus armar och ben krossades. Man skar ut hans hjärta med kniv och placerade det i munnen. I efterhand målade man upp en fullständigt falsk historia om att han skulle ha försökt mörda Karl IX, vilket föranlett det bestialiska dödssättet.