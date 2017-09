The Nile Hilton incident

En firad sångerska ligger mördad på golvet i ett lyxigt hotellrum i Kairo. Polisens utredning har just inletts. Eller utredning och utredning – målbilden är i detta tidiga skede diffus. Man vet ännu inte riktigt vilka som är inblandade och inte heller vilket utfall som mäktiga intressen efterfrågar.

Kapten Noredin Mostafa (Fares Fares) går igenom innehållet i mordoffrets plånbok och stoppar rutinmässigt på sig alla kontanter och något som ser ut som ett inlämningskvitto från en fotobutik. En av kollegorna sitter och docerar i sängen. Han har just beställt in mat till sig själv via room service och sagt till om att notan ska sättas upp på rummet. Ingen reagerar på detta. Det är bara business as usual. Liksom att hotelledningen erbjuder Noredin en sedelbunt i utbyte mot förväntad diskretion. Det hela är rätt och slätt en affärsuppgörelse.

Noredin är lika usel som alla andra.

I en berömd essä på temat hårdkokt deckarroman och hur denna genre skiljer sig från den traditionella pusseldeckaren, ”Mordets enkla konst”, talar Raymond Chandler om att ”längs dessa usla gator måste en människa gå som inte själv är usel, som varken är besudlad eller rädd. Detektiven i den här sortens böcker måste vara en sådan människa. Han är hjälten, han är allt /…/ en hedersman”.

Kapten Noredin Mostafa (Fares Fares) stoppar rutinmässigt på sig offrets alla kontanter. Foto: Scanbox

Vår Noredin får underkänt på samtliga punkter. Han är ingen Philip Marlowe och inte mycket till hedersman eller hjälte. Han är lika usel som alla andra, djupt insyltad i den systematiska manipulationen av rättssamhället.

Likt en sömngångare rör han sig genom en tillvaro som är genomsyrad av korruption. När hans åldrige far föraktfullt anklagar honom för att ha stulit, bryr han sig inte ens om att låtsas något annat. Hans stora bekymmer i livet är den svajiga bilden i hans gamla tjock-tv. En njutbar Fares Fares gör ledan och hjälplösheten kallsvettigt påtagliga.

Noredin gör det otänkbara: han utreder och följer spår.

Men någonstans går det kanske ändå en gräns. Någonting i den mördades grymma öde rör vid djupt liggande strängar i hans inre. Den officiella versionen – att hon skar halsen av sig själv, varför fallet är nedlagt – är alltför stötande. Så Noredin gör det otänkbara: han utreder och följer spår som leder upp till en societet där immunitet råder i praktiken eftersom man där har köpt sig nödvändigt beskydd. Hans närmaste chef, som också är hans farbror och läromästare i skumrask, kan inte förstå vad som har farit i Noredin. Att besvära en rik byggherre och parlamentsledamot som umgås med president Mubaraks söner – detta utspelar sig under den vinter som föregår 2011 års arabiska vår – är ju rena vansinnet och stör den lukrativa affärsverksamheten.

Mari Malek som Salwa. Foto: Scanbox

Samtidigt, i en annan del av Kairo, kurar den sudanesiska städerskan Salwa (Mari Malek), som hörde skriken och såg vem som kom ut ur rummet efter mordet. Därigenom knyter berättelsen ihop det höga och det låga och målar en bild där korruptionen förgrenar sig i alla riktningar, precis som det ska vara i en någorlunda hårdkokt deckare. På arbetsplatsen är Salwa inte längre välkommen. Men frågan är om det går att slå mynt av den explosiva information hon sitter på, eller om den kommer att skicka henne i graven.

Vi vet ju att den arabiska våren tog en ände i rena helvetet.

Ett smutsgult ljus strilar över en smutsgrå, dammig och i alla avseenden ohälsosam stad där det sjudande missnöjet med maktens arrogans närmar sig kokpunkten, men där de goda krafterna tycks för evigt dömda att förlora eftersom kortleken alltid är preparerad. Vilket är helt enligt genrens regelverk. Och möjligen också i linje med en bister verklighet: vi vet ju att den arabiska våren tog en ände i rena helvetet. I det stora sammanhanget är Noredins heroiska ställningstagande en vacker men föga verkningsfull symbolhandling. I det lilla framstår den som en desperat, existentiell nödvändighet mot en fond av inpyrd cigarettrök, tristess och självförakt.