Morddömde miljardären Robert Durst är död

Durst är känd från dokumentärserien “The Jinx: Life and Deaths of Robert Durst”. Han dömdes så sent som i höstas för mord på en kvinnlig vän och stod nära 40 år i efterhand åtalad för mord på sin fru.

Robert Durst var son till Seymour Durst, fastighetsmagnat i New York. Han blev omtalad inte bara för det olösta mordet på hans tidigare fru, Kathleen McCormack, utan även för mordet på en väninna. Även en grannes död har bidragit till ryktena kring Robert Durst.