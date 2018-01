En tonårsdotter som blir brutalt våldtagen och bragd om livet. En förälder, deformerad av sorg, som förtvivlat klandrar sig själv för att inte ha förmått skydda sitt barn mot världens ondska. Och en vanmäktig rättsapparat som inte kommer någonstans, vilket innebär att en mördare av vidrigaste sort går lös på bygden och att tankar om privat administrerad justis sjuder under lock.

Är det verkligen en händelse som bara råkar se ut som en tanke att två omtalade filmer på detta tema – Taylor Sheridans "Wind river" och Martin McDonaghs "Three billboards outside Ebbing, Missouri" – har svensk premiär samma dag? Eller är detta med sexualbrottslighet, föräldraskapets svindlande utmaningar och samhällets hjärtskärande hjälplöshet ett kluster av sammanlänkade rädslor som ligger där och vibrerar olycksbådande i vårt kollektiva undermedvetna exakt just nu?