Dagen efter dådet spelades hans låt "Sad!" 10,4 miljoner gånger på musiktjänsten, vilket är fler än den tidigare topplyssnade "Look what you made me do" med Taylor Swift, skriver Billboard.

I maj plockade Spotify bort låten från sina spellistor och tipsalgoritmer då de ansåg att XXXTentacion bröt mot företagets nya antihat-policy. Den kontroversielle stjärnan har anklagats för flera brott, bland annat för att ha misshandlat sin gravida dåvarande flickvän 2016.