Rapparen Pop Smoke, som sköts till döds i sitt hem i Los Angeles i februari i år, går rakt in på den amerikanska albumlistans förstaplats med det postuma albumet "Shoot for the stars aim for the moon".

Enligt Billboard är det första gången sedan 2018 som ett postumt album når listans förstaplats. Den gången var det en annan mördad rappare, XXXTentacion, som gick rakt in som etta med "Skins".