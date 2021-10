”Moraliskt förkastligt uppköp av företag”

Som medlemmar i det Europeiska lungsällskapet, European Respiratory Society (ERS), fick några av oss nyligen information om ett upprop som startats av sällskapet. Philip Morris International (PMI), ett av världens ledande tobaksbolag, har nyligen köpt upp ett brittiskt företag vid namn Vectura. Det handlar alltså om att ett stort företag som köper upp ett annat mindre företag. Problemet med just detta uppköp är att Vectura inte är vilket företag som helst. Det är nämligen ett läkemedels­företag, som under åren inriktat sig på att tillverka inhalatorer som främst används för att kunna ta medicin mot luftvägs­sjukdomar såsom astma. Ett annat och kanske ännu större användnings­område för inhalations­läkemedel är kroniskt obstruktiv lung­sjukdom, en sjukdom som är mer känd under sin förkortning – KOL. Vissa personer kan drabbas av KOL av genetiska orsaker eller på grund av att de utsatts för skadliga ämnen på arbetet, men det stora flertalet personer med KOL har huvudsakligen fått sin sjukdom till följd av mångårig tobaks­rökning.