Moore tog med sin teaterpublik till Trump

Michael Moore bussade sin teaterpublik till Trump Tower för en protest mot presidenten. Arkivbild. Foto: AP/TT

När Michael Moore avslutat sin enmanspjäs "The terms of my surrender" på Broadway på tisdagskvällen tog han med sig sin publik till en protest mot Donald Trump.

Dokumentärfilmaren lastade besökarna på bussar och gav dem skjuts till Trump Tower några kvarter från teatern, skriver nyhetsbyrån AP. Där deltog de i en protest mot presidentens uttalanden om att "många sidor" bär skulden för våldet under den högerextrema demonstrationen i Charlottesville i lördags där en kvinna dog i en bilattack.

Trump är just nu tillbaka i sitt hem på Manhattan för första gången sedan han tillträdde. Under bussfärden dit fick Moore sällskap av skådespelaren Mark Ruffalo, som försedd med en megafon uppmanade folk på gatan att ansluta sig till aktionen.

Flera kända amerikaner uttrycker nu sin avsky efter Trumps omtalade presskonferens i måndags.

"Hat har alltid funnits i Amerika, men Donald Trump har precis gjort det modernt igen", skriver basketspelaren LeBron James på Twitter.

"Jag har inte sett något så galet sedan Tyson bet Holyfield", twittrar programledaren Jimmy Kimmel.