Moore som agent 007: scenerna vi minns

I ”Octopussy” från 1983 möter vi svenskan Maud Adams för andra gången i en Bondrulle. Första gången var i ”Mannen med den gyllene pistolen”. Hon är den enda skådespeleskan att spela bondbrud mer än en gång. Här spelar hon en förmögen och dödlig juvelsmugglare som sköter ett stort internationellt smugglingsnätverk. Bondbrud och halv-skurk i en och samma person! Den så för Bond typiskt smarta snabba dialogen är som alltid närvarande. Skurken Kamal Kahn säger till Bond ”You have a nasy habit of surviving”, Bond svarar ”You know what they say about the fittest”.