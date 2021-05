Monsterverse kallas filmuniversumet som Legendary Pictures och Warner Bros snickrat ihop kring Japans och USA:s mest ikoniska filmmonster: jätteödlan Godzilla och jätteapan King Kong. Efter Gareth Edwards apokalyptiska ”Godzilla” (2014) har serien gått i ljusare riktning, både vad gäller ton och färgpalett. Där ”Kong: Skull Island” (2017) sneglade mot rötterna med modern matinéaction, gick ”Godzilla II: King of the monsters” i en mer bländande new age-riktning.

Sedan Godzilla inledde sin stadskrossande filmkarriär 1954, i Ishiro Hondas melankoliska atombombsbearbetning ”Godzilla – monstret från havet”, har kungen av monster mött flera varelser. En av de första duellerna gick mot just jätteapan i Hondas ”King Kong vs Godzilla” från 1962.