I sin nya bok skildrar historikern Peter Jackson mongolernas möte med den muslimska världen. Det är en magnifik bok som inte försöker återupprätta mongolerna, men som ändå lyfter fram positiva effekter av deras erövringar.

Mongoliska krigare på en målning från 1300-talet. Foto: IBL

”De kom, de förstörde, de brände, de dödade, de plundrade och de gav sig iväg.” Så beskrev den persiske historikern Juwayni på 1200-talet mongolernas härjningar. Den ­romerske historikern Tacitus ­beskrev ännu mer koncist och mer än tusen år tidigare en liknande brutal strategi: ”de skapar ett öde land och kallar det fred – solitudinem faciunt pacem appellant”.

Tacitus fyra ord summerar ganska bra de 614 sidorna i Peter Jacksons magnifika bok ”The mongols and the islamic world. From conquest to conversion” (Yale University Press). Det är en mäkta lärd bok som går tillbaka källorna, det vill säga till framför allt medeltida historiker som vanligen skrev på persiska eller arabiska. Det är den där ­typen av bok som bara kan skrivas av en historiker som har tillbringat decennier med att studera sitt ämne och som är förtrogen med grundtexter på mängder av olika levande och döda språk; det är krönet på ett livsverk.

Mongolerna har dåligt rykte. Många menar att det var de som för århundraden framöver ödelade en blomst­rande muslimsk kultur. Katastrofen fick sitt mest ökända ­uttryck när Djingis Khans sonson Hülegü 1258 belägrade och sen förstörde Bagdad. Hans trupper lade staden­ i ruiner, massakrerade en stor del av dess invånare, däribland den sista abbasidiska kalifen i Bagdad, Al-Mustasim. Det är en händelse som i senare arabisk historieskrivning är minst lika skändlig och katastrofal som korsfararnas erövring av Jerusalem 1099. Osama bin Laden kunde i ett av sina tal referera till Hülegü och då ta för ­givet att alla visste vad han talade om. På ett tragiskt vis känns ­Jacksons historia aktuell: Kabul, Aleppo, Mosul, Damaskus som vi dagligen läser om dyker med jämna mellanrum upp i denna bok och i liknande sammanhang: platser för massakrer.

Vägen till Bagdad var lång och började i fjärran östern där Djingis Khan samlade nomadiska stammar och började erövra världen. Hülegüs bror Khubilai intog Kina och grundade Yuandynastin. The rest is history. Och en sällsynt blodig sådan. Djingis Khan dog redan 1227 men hans destruktiva mission hölls vid liv av hans barn och barnbarn som alla hade minst lika hårda nypor som den store khanen.

Det är inte Jacksons fel att det ibland kan bli lite tradigt med alla dessa beskrivningar av hur mongoliska horder marscherade västerut från Kina. 1260 omfattade det mongoliska väldet världen från Kina ända fram till Medel­havet där mamlukerna i Egypten satte stopp för mongolernas framfart. De stormade snabbt fram över steppen och belägrade städer som nästan alltid intogs. De var snabba och skickliga. Livet som nomader under ­kärva förhållanden hade härdat dem och gjorde att det oftast var lätt för dem att besegra en inte sällan förvekligad statsbefolkning.

Ju längre en belägring varade desto brutalare behandlades civilbefolkningen när staden väl hade besegrats. Det brukliga var att massakrera större delen av den med ­några undantag: kvinnor förslavades och sändes vanligen ­österut. De män som hade specialkunskaper kunde ofta räkna med fortsatt liv. Alla med kunskaper i vapen­tillverkning eller i konsten att belägra en stad kunde ­användas av mongolerna men också språkkunniga – de som kunde tolka till mongoliska – kunde hoppas på en jämförelsevis mild behandling. Också vetenskapsmän, till exempel astronomer och astrologer (skillnaden mellan kategorierna var fortfarande otydlig och flytande) kom till användning. Man behövde även byråkrater för att sköta statsförvaltningen som till stor del bestod av att beskatta de erövrade folken.

Många skickades ända till Kina och bildade där några av de muslimska minoriteter som fortfarande finns kvar. Andra blev ”pilbågsföda”; mongolerna hade för vana att låta krigsfångar marschera i främsta ledet och alltså bli de första att stupa vid nästa fältslag.

Jackson, som har varit professor i medeltidshistoria vid universitet i Keele, går noggrant, ibland lite pedantiskt, igenom Djingis Khans, hans son Ögödeis och sonsöner Möngkes och Arigh Bökes framfart. Dessa erövrare stannade sällan kvar på en plats. De erövrade och tillsatte en härskare eller i sällsynta fall lät en lokal potentat stanna kvar på sin position när han väl hade betygat de nya härskarna sin lydnad.

En betydande del av Jacksons stora bok består av detaljerade skildringar av hur mongolerna undan för undan lade nya områden under sig. Men precis som för Alexander den store, som erövrade stora delar av samma område men från andra hållet, var det omöjligt att hålla samman ett sådant vidsträckt välde. Det splittrades. Släktingar till den store Djingis Khan blev självständiga härskare. Föga överraskande började dessa snart kriga med vararandra, hela tiden med skiftande lojaliteter, vilket speglas i källorna. Samtida historiker var ofta beroende av härskarna och skrev inte sällan den historia som de trodde att de nya herrarna ville höra. Jackson gör en imponerande insats när han jämför olika dokument för att i görligaste mån fastställa vad som verkligen skedde. Han är också medveten om att många av dessa historiker tillhörde de erövrade folken och att man alltså kan misstänka att de gärna överdrev massakrernas omfattning. I vissa falla nämner man fler dödsoffer än vad en stad hade invånare.

Mongolernas erövringar var inte bara en militär chock utan också en kulturell och religiös. Det var i högsta grad en ”clash of civilizations”. Dar al-islam, islams hus, invaderades av otrogna som inte respekterade islams lagar och förordningar. De tvingade de förslavade folken till nya och barbariska sedvänjor som till exempel att klippa håret på mongoliskt vis. De hade sin egen lag, yasa, som ­radikalt skilde sig från muslimernas sharia. Många härskare tycks föga ha brytt sig om folkets religion; den ”conversion” som bokens titel talar om är mongolernas ­omvändelse till islam.

Att kalla mongolerna toleranta vore att ta i. Edward Gibbon var nog, nej helt säkert, oförlåtligt naiv när han skrev ”att det råder en entydig samstämmighet mellan Djingis Khans religiösa lagar och John Lockes”. Man kan säga mycket om Djingis Khan men inte att han var liberal. Faktum kvarstår att mongolerna sällan gjorde några försök att omvända de besegrade folken till mongolisk religion även om de såg till att yasa respekterades. Några av dessa förbud stod i strid med sharian. Man förbjöd ­rituella tvagningar i rinnande vatten, också halalslakt förbjöds eftersom den stred mot mongoliska sedvänjor. Muslimer fick inte gifta sig med släktingar eller be fem gånger om dagen. Men i stort sett fick de underkuvade folken tro vad de ville så länge deras yttre uppträdande var förenligt med mongoliskt sätt att leva. Hur strikt dessa förbud respekterades är naturligtvis en annan sak.

Mongolernas välde var vidsträckt och dessutom kom det i allt högre utsträckning att administreras av urbana muslimer, medan de mongoliska härskarna långt in på 1200-talet fortsatte sina förfäders nomadiska livsstil. Länge motsatte sig de mongoliska ledarna att bo i städer. De föredrog sina tält och dessutom en föda som väckte muslimska historikers avsmak. Till det kom den alkohol­ism som tycks ha varit vida utbredd i det mongoliska toppskiktet. De tillät vanligen inte bara muslimer utan också buddister och kristna att, inom vissa gränser, praktisera sina religioner, något som fromma muslimer fann stötande. Flera khaner behandlade alla religioner lika. När ilkhanen (titel för de mongoliska härskarna över Iran-Irak) Gaikhatu insjuknade ålades judar, kristna och muslimer att be för honom.

Under sin framfart över den väldiga asia­tiska landmassan stötte mongolerna på ­stora grupper både buddhister och muslimer som hade vant sig vid att vara i majoritet. För många muslimer var det första gången de tvingades att leva under otrogna härskare. Också här finns paralleller mellan då och nu, med stora muslimska minoriteter bland otrogna; grupper som vant sig vid att tillhöra den statsbärande religionen tvingas att leva under otrogna kungar.

När Jackson kommer till 1300-talets slut har i stort sett alla mongoliska kungar och khaner blivit muslimer. Orsakerna var flera och ofta ytterst pragmatiska. Mongolernas stora fiende, mamlukerna i Egypten, menade att det ofta var ren opportunism och hyckleri som fick de nya härskarna att bekänna sig till ”människans naturliga religion”. De arabiska och persiska historiker som beskriver ­förändringen är mindre intresserade av en inre, mental ­förändring än av yttre förändringar som exempelvis hur de övergav den typiska mongoliska frisyren eller kläde­dräkten. De ser inte omvändelse från en religion till en ­annan ur det typiskt kristna paradigmet där juden Saul får en plötslig uppenbarelse som förvandlar honom till den kristne missionären Paulus. Flera mongoliska khaner verkar snarare ha blivit muslimer av rent praktiska skäl. Allteftersom fler muslimer blev soldater i de mongoliska arméerna var det lättare om ledaren också var det. Han kunde då räkna med större lojalitet från trupperna.

Peter Jackson gör knappast några försök att återupprätta eller omvärdera mongolerna även om han ser ett och annat positivt resultat av deras erövringar. Stora ­delar av Eurasien kom att bindas samman som aldrig förr och detta ledde till ökad handel och till nya kulturella kontakter mellan muslimska länder och Kina. Men det hade också en baksida. Att digerdöden på 1340-talet fick en så snabb spridning har man skyllt på mongolernas expan­sion. Det var också bland annat ­genom de mongoliska krigen som Mellanöstern kom att delas upp i tre kulturella zoner: en arabisk, en turkisk och en persisk.

Jackson avslutar sin bok, som helt säkert kommer att bli standardverket i ämnet, med orden: ”ingen kulturell eller kommer­siell blomstring kan kompensera för de ­tusentals liv som de mongoliska invasionerna kostade.”

Carl Rudbeck Kritiker och politisk kolumnist