Mona Sahlin: ”Hemska armarna åkte fram i hissen”

Sahlin skriver även att hon har under hela sin tid i politiken levt med det sexuella hotet. ”Under mina år i politiken är det sexuella hotet och hatet en ständig följeslagare. Ord som hora och fitta och att du borde bli våldtagen av ’dina invandrare’, har varit en del av min vardag under årtionden. När jag pratade om detta med personer i partiet under åren, var ofta rådet att vara tyst”, skriver Sahlin i boken.